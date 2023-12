Az úszónő közösségi oldalán megosztott fotójából az derült ki, hogy eddig munkájának fogta fel az edzést, de anyukaként most már kikapcsolódásként is tekint rá, emiatt sokkal jobban élvezi. Szüksége is lesz a jó formára, ugyanis jövő nyáron, Párizsban, a hatodik olimpiáján vesz részt. Az olimpiai szintidőt egészen júniusig lehet teljesíteni.