Korábban arról számoltunk be, hogy Londonban, a Wildlife Photographer of the Year pályázaton szerepelt egy kiállított képével, melyre nagyon büszke.

Legutóbb a német szervezésű GDT European Wildlife Photographer of the Year pályázaton Csaba ismét sikereket ért el. Két kategóriában is díjazott lett, melyet követőivel is megosztott.

2002 óta próbálkozok, de soha nem sikerült még ilyen eredményt elérni ezen a rangos pályázaton.

– írta a posztban Csaba.