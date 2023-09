Ezt nem a rágóban találta! 42 perce

Nem fogod elhinni, mit tett a testével a kecskeméti Exatlon-bajnok

Herczeg-Kis Bálint Instagram-oldalán számolt be arról, hogy az izlandi út után úgy gondolta, hogy szeretne egy tetoválást csináltatni, most pedig meg is valósította azt.

Herczeg-Kis Bálint Fotó: baon.hu / archív-felvétel

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, ezen a nyáron Izlandon kapcsolódott ki Herczeg-Kis Bálint szerelmével, Annával. Később arról is beszámolt, hogy új kedvenc állatot avatott ezen a helyen. Herczeg-Kis Bálint több képet is feltöltött a lundákról, amelyeket a nyaralásukon sikerült lencsevégre kapnia. A kecskeméti Exatlon-bajnok annyira élvezte az Izlandon töltött napokat, hogy úgy döntött, tetoválást csináltat erről az emlékről, ám nem akármilyet. Az egyik ott látott állatot, egy lundát varratott magára, erről Instagamm-oldalán számolt be a rajongóinak. Mint írta: „Izland emlékére szerettem volna valami tetkót, mivel nagyon magával ragadott, de valami olyasmit, ami elsőre nem egyértelmű, hogy Izlandos. Így hát egy Puffin madár lett, amiről raktam is ki júniusban képet, hogy a kedvenc állatom lett, mert annyira cuki! Most pedig már a lábamon mindig velem lesz és eszembe juttatja azokat a felejthetetlen pillanatokat, amiket átéltünk Izlandon!” A bejegyzés megtekintése az Instagramon 𝐇𝐞𝐫𝐜𝐳𝐞𝐠-𝐊𝐢𝐬 𝐁á𝐥𝐢𝐧𝐭 (@herczegkis) által megosztott bejegyzés

