– 1998-ban jelent meg a Ray of Light album, azaz épp ezen a héten lesz 25 éve. A poptörténelem egyik legjobb lemeze – írja Kocsis Tibor a Facebook-oldalán.

– 16 és fél éves voltam. Bementem Kecskeméten az Arany János utca végén lévő lemezboltba, és csak egy cd-re volt pénzem.

El kellett döntenem, hogy a legújabb Alien-film zenéjét veszem meg, vagy Madonna frissen megjelent albumát. Bár az Alien (és egyéb filmekhez kötődő) mániám már akkor is elég erőteljes volt, végül győzött Madonna. Mondjuk később a filmzenét is megvettem. Akkor már rotációban játszotta a Viva és az MTV a Frozen-t, a jellegzetes, kékes filterben pompázó videót, ahol Madonna egy sivatagban énekel a fagyos szívekről, majd hollóvá változik. Kamaszkorom meghatározó emléke, elbűvölt ez a dal, és elbűvöl ma is. Alig vártam, hogy hazaérjek, és meghallgathassam az egész lemezt – számolt be az énekes.

– Leültem és meghallgattam. Elvarázsolt, de annyira nem tetszett, inkább lesokkolt ez az erőteljes, masszív és eklektikus zenei hangzás, ami fogadott, elsőre képtelen voltam felfogni, mit is hallok, és azon gondolkodtam, talán mégis valami mást kellett volna megvenni. Aztán még aznap lepörgettem vagy ötször, éjszaka is fejhallgatóval, és bemászott a bőröm alá. Egy kiforrott művész, egy anya, egy Evita-korszak után tökéletesen éneklő énekes, és persze néhány zseni producer (főként William Orbit) korszakalkotó, és a saját korát évekkel meghaladó munkája. Újra és újra hallani akartam. És akarom most is, hiszen legalább havonta előveszem ezt a hömpölygő, magával ragadó, extatikus, olykor meglepően spirituális, varázslatos lemezt.

– Mára már értem minden szavát, én is elmúltam 40, mint Madonna, amikor elkészítette ezt az albumot.

Sok mindent csinált előtte és utána, de nincs még egy Ray of Light. Egy igazi Fénysugár, egy ragyogó csillag a popzene egén – zárta gondolatait a kecskeméti sztár.