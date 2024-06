A 30 év alatti kategóriában ITT tud szavazni. A kisiskola kategória jelöltjeit ITT, a nagyiskola kategória jelöltjeit pedig ITT találja.

Ismerje meg a tesitanárokat:

30 év alattiak: Bátorfi Kristóf / Körmend / Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola

Bátorfi Kristófnak hívnak. 26 éves vagyok. Jelenleg Körmenden az Olcsai-Kiss Zoltán Általános iskolában tanítok. Szombathelyen, az ELTE Savaria Egyetemi Központ osztatlan tanár képzésén szereztem diplomát, ami csupán 2,5 éve volt.

Kisiskola kategória: Vágusz Arnold / Jánosháza / Batthyány Lajos Általános Iskola

2011 szeptembere óta tanítok az iskolában. Már kisgyerekkorom óta a sport fontos helyet töltött be az életemben. Általános iskolában Sümegen, majd középiskolába is sport tagozatos osztályba jártam Szombathelyen. A sport és a gyerekek szeretete miatt jelentkeztem főiskolára testnevelő-edző alapképzésre, ahol 2010-ben végeztem Szombathelyen, majd ugyanitt testnevelő-egészségfejlesztés tanári mesterszakon szereztem diplomát 2018 januárjában. 11 éves korom óta egyesületi szinten focizok, valamint 14 éve edzőként is tevékenykedek. Szerencsés vagyok, mert olyan pedagógusok foglalkoztak velem, akik példaképemmé váltak, s motiváltak erre a pályára. A sport azért is fontos a számomra, mert olyan szabályokat, magatartásformákat közvetít, amelyekkel az élet más területein is azonosulni tudok. Az egészséges élethez elengedhetetlen a sportolás, az edzettség.

Nagyiskola kategória: Berta Attila / Sárvár / Vas Vármegyei Szakképzési Centrum Sárvári Turisztikai Technikum

Berta Attila vagyok. Testnevelő tanárként is aktív labdarúgó, kétgyermekes családapa. Mindenem a sport és a tanítás. Célom a mozgás megszerettetése különböző élményt adó sportfoglalkozásokon.

Szavazzon az összes kategóriában akár naponta, de siessen: a szavazás június 10-én zárul! Köszönjük, hogy velünk játszott!