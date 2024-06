Országos döntő 2 órája

Ismerje meg a K&H Mozdulj! – az év tesitanára játék Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei jelöltjeit és szavazzon!

Újabb fontos szakaszához érkezett a K&H Mozdulj! – az év tesitanára játéka. A Magyar Diáksport Szövetség és a Mediaworks közös kampányában ez már az országos döntő, ahol az Ön szavazata is számít! Vármegyéről vármegyére haladva mutatjuk meg a jelölteket, de szavazni természetesen valamennyi versenyzőre tud, akár naponta is! Ma a Szabolcs Szatmár Bereg vármegyei jelöltek mutatkoznak be.

Bárki szavazhat az év tesitanárára Forrás: Magyar Diáksport Szövetség

A 30 év alatti kategóriában ITT tud szavazni. A kisiskola kategória jelöltjeit ITT, a nagyiskola kategória jelöltjeit pedig ITT találja. Ismerje meg a tesitanárokat: 30 év alattiak: Tilinger Dániel / Fábiánháza / Fábiánházi Általános Iskola Elsősorban a sport szeretete miatt lettem tesitanár. Hat éves korom óta versenyszerűen focizok, így egész életemben közel állt hozzám a sport, ezért választottam ezt az utat. A testnevelés tanításban azt szeretem a legjobban, hogy mindennap gyerekekkel vagyok körülvéve, akik feltöltenek energiával és én egyszerűbben tudom átadni a tudásomat. Egy dolgot nem tudok kiemelni, amire a legbüszkébb vagyok a pályafutásom során, viszont arra büszke vagyok, hogy minden diákom jókedvvel és szívesen jár tesi órára. Ezt úgy értem el, hogy minden gyereknek megpróbálom megtalálni azt a sportágat, amiben jól tud teljesíteni, így sikerélményekkel távoznak az óráról, ami kihatással van a további napjukra. Szívesen emlékszem vissza arra a pillanatra, amikor volt diákommal beszélgettem és megtudtam tőle, hogy az én hatásomra, az érettségi után testnevelői egyetemre szeretne menni. Kisiskola kategória: Szűcsné Kovács Anikó / Dombrád / Bereczky Zsigmond Református Általános Iskola Szűcsné Kovács Anikó vagyok, a Bereczky Zsigmond Református Általános Iskola testnevelője. Más foglalkozást el sem tudtam volna képzelni magamnak, s mind a mai napig nem is tudok. Szeretem a tornaterem közegét, a tanóráimat, de legjobban a sportprogramok szervezéséért lelkesedek. Büszke vagyok az intézményünk diákjaira, mert egy nagyon sportos közösség vagyunk. Az eddigi pályafutásom legnagyobb eredményének tartom az aerobik és tánc csoportjaim működése mellett, hogy sikerült olyannyira megszerettetnem tanítványaimmal a mozgást, hogy elballagott diákjaim mai napig a tánccsoportom tagjai maradtak. Jelmondatom: „Ora et labora!” „Imádkozzál és dolgozzál!” Nagyiskola kategória: Sira Krisztina / Nyíregyháza / Nyíregyházi Bem József Általános Iskola A Nyíregyházi Bem József Általános Iskolában tanítok, földrajz–testnevelés szakos tanárként. Több mint 30 éve dolgozom pedagógusként, azóta ezen a szép, mindig új kihívások elé állító pályán. Szeretem a gyerekeket, ezeket a kis növekvő, kamaszodó emberpalántákat, akinek az életében, jövőjének formálásában nagy szerepünk van nekünk, pedagógusoknak. Hitvallásom: „A sport nem csak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelő eszköze!” (Szent-Györgyi Albert)

A 30 év alatti kategóriában ITT tud szavazni. A kisiskola kategória jelöltjeit ITT, a nagyiskola kategória jelöltjeit pedig ITT találja. Szavazzon az összes kategóriában akár naponta, de siessen: a szavazás június 10-én zárul! Köszönjük, hogy velünk játszott!

