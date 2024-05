Országos döntő 2 órája

Ismerje meg a K&H Mozdulj! – az év tesitanára játék Bács-Kiskun vármegyei jelöltjeit és szavazzon!

Újabb fontos szakaszához érkezett a K&H Mozdulj! – az év tesitanára játéka. A Magyar Diáksport Szövetség és a Mediaworks közös kampányában ez már az országos döntő, ahol az Ön szavazata is számít! Vármegyéről vármegyére haladva mutatjuk meg a jelölteket, de szavazni természetesen valamennyi versenyzőre tud, akár naponta is! Ma a Bács-Kiskun vármegyei jelöltek mutatkoznak be.

Bárki szavazhat az év tesitanárára Forrás: Magyar Diáksport Szövetség

A 30 év alatti kategóriában ITT tud szavazni. A kisiskola kategória jelöltjeit ITT, a nagyiskola kategória jelöltjeit pedig ITT találja. Ismerje meg a tesitanárokat: 30 év alattiak: Téglás Dávid / Kiskunfélegyháza / József Attila Általános Sportiskola Nyolc éve kezdtem el dolgozni a Kiskunfélegyházi József Attila Sportiskolai Általános Iskolában, emellett több éve edzősködöm. Fiatal koromnak köszönhetően, hamar megtaláltam a közös hangot a tanulókkal, a mindennapos testnevelés órák miatt sokat találkozom velük. Fontos számomra, hogy jó hangulatú atmoszférát hozzak létre. Örülök és hálás vagyok ezért a jelölésért a diákoknak és szülőknek. Továbbra is a célom, hogy a tanulóim közül mindenki megtalálja azt a sportágat, ami számára megfelelő és megszeressék a mozgást, hiszen a legfontosabb, hogy élvezzek azt, amit csinálnak. Hiszem azt, akár edzésen akár órán, hogy a befektetett munkának, mindig meglesz a gyümölcse. Kisiskola kategória: Kovács Gergő / Baja / Bajai Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Már hetedikes koromban tudtam hogy testnevelést szeretnék tanítani, ez sikerült 10 éve tanítok testnevelést. Jelenleg a bajai Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézményben dolgozom. Minden mozgás és sport érdekel, de legfőképpen a focit szeretem. Az egyik szomszédos falu focicsapatánál utánpótlás edző vagyok, ahol 3 csapatot irányítok. Nős ember vagyok, van 1 gyönyörű kislányom és napokon belül születik 2. gyermekem. Szeretem a munkám, remélem, sokáig űzhetem a hivatásom. Hálás vagyok, hogy a munkám egyben a hobbim is és minden nap együtt mozoghatok a gyerekekkel. Mottóm: „A mozgás lételem, mely nélkül nem fejlődik az értelem” – Mattesz Csilla. Nagyiskola kategória: Tompai Gábor / Kalocsa / Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola Tompai Gábor vagyok a Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola egyik testnevelője. 18 éve tanítok testnevelést (11. éve szülővárosomban és a gyermekkori általános iskolámban), mellette úszó edzéseket és úszás oktatásokat is tartok. 13 éve nős vagyok és feleségemmel van két gyermekünk. Egy 3 éves kislány és egy 9 éves kisfiú. Szeretem a sportot - 9 évig versenyszerűen úsztam-, mindenfélét nézek a tv-ben. Szoktam futni, kosarazni, néha vízilabdázni. A 30 év alatti kategóriában ITT tud szavazni. A kisiskola kategória jelöltjeit ITT, a nagyiskola kategória jelöltjeit pedig ITT találja. Szavazzon az összes kategóriában akár naponta, de siessen: a szavazás június 10-én zárul! Köszönjük, hogy velünk játszott!

