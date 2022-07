Az elmúlt hét végén a portugáliai Vila Realban rendezték meg a túraautó világkupa (WTCR) ötödik fordulóját, amelyen a vasárnap délutáni második futamot a Zengő Motorsport Cupráját vezető brit Rob Huff nyert meg, megelőzve a Team Engstler Hondájával induló Tassi Attilát. Vagyis egy magyar versenyzőnek és egy magyar csapatnak is remek napja volt, de a Zengő Motorsport hazaútja nem úgy alakult, ahogy a csapat tervezte - számol be róla a Magyar Nemzet.

Zengő Zoltán, a csapat tulajdonosa hétfő éjjel az alábbi bejegyzést osztotta meg a Facebookon:

– A csapat ma elindult haza Vila Reálból. Portóból Kölnbe repülővel, ahol a budapesti járatra kellett volna átszállni. A kölni biztonsági ellenőrzésre a repülőtéren közel egy kilométeres sor várakozott. Így esélytelen volt elérni a gépet, ami nem is várta meg a csapatunk húsz tagját. Ezután megoldást kellett találni, hogy hazajussanak. Kölnből Frankfurtba taxival tudtak csak átmenni, majd a HERTZ magyarországi munkatársainak a segítségével sikerült autót bérelni. Indulás után néhány kilométerrel az öt autónkból négy szerencsésen megúszott egy balesetet, de az ötödik autónkba egy telefonáló autós belerohant.

Az összetört autóból a magyar csapat egyik tagját a mentők kórházba szállították, de szerencsére megúszta a balesetet.

– A rendőrök a baleset miatt lezárták az A3-as autópályát. Az autónk péppé tört. Nem tudok ilyenkor mit mondani, csak azt, hogy a jóisten segített és megvédett minket, amennyire lehetett, mert elképesztő ütközés volt. Nem tudom másképp mondani, egy őrült állat mercedeses fékezés nélkül telibe verte az autónkat. Öt bérelt autóval jöttünk, ebből az egyik most megsemmisült, a négy autót most tovább küldtem haza – mondta el a csatolt videóban Zengő Zoltán a Zengő Motorsport Facebook-oldalán. Itt a balesetben összetört autók is láthatók.

Borítókép: Rob Huff győzelme után még nagy volt az öröm (Forrás: Twitter/Neil Hudson)