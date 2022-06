A csalódást keltő eredményei miatt a csoport utolsó helyén álló Európa-bajnoki ezüstérmes Anglia vendégeként ér véget kedden a Marco Rossi szövetségi kapitány által irányított magyar labdarúgó-válogatott júniusi erőltetett menete a Nemzetek Ligája A divíziójában.

Az 57 éves olasz szakvezető játékosai remek produkciókkal örvendeztették meg az értük szorítókat az elmúlt másfél hétben. Előbb a június 4-i első körben nagy meglepetést okozva 1-0-ra legyőzték az angolokat a Puskás Arénában a hivatalosan zárt kapus, de több mint 30 ezer gyerek előtt rendezett találkozón, majd összességében jó játékkal 2-1-es vereséget szenvedtek az Eb-címvédő olaszok vendégeként. Ezután múlt szombaton 1-1-es döntetlent játszottak a majdnem telt házas Puskás Arénában a németekkel, ennek köszönhetően pedig az előzetes várakozásokat felülmúlva, négy ponttal a 3. csoport második helyén állnak féltávnál.

A legnagyobb kérdés változatlanul az, hogy a magyar futballisták milyen állapotban vannak azután, hogy egy hét leforgása alatt három ilyen magas színvonalú meccset kellett lejátszaniuk a világ élvonalába tartozó együttesekkel. Az angolok ráadásul vélhetően nagyon motiváltan készülnek a Wolverhamptonban sorra kerülő keddi ütközetre, mivel minden bizonnyal szeretnének azonnal visszavágni a budapesti vereségért, valamint első győzelmüket szerezhetik ebben a Nemzetek Ligája-kiírásban. A magyarországi meccs után ugyanis csak két döntetlenre volt képes Gareth Southgate szövetségi kapitány csapata, előbb Münchenben a németek (1-1), majd szintén Wolverhamptonban az olaszok (0-0) ellen.

Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a labdarúgó Nemzetek Ligája 3. fordulójában játszott Magyarország–Németország mérkőzés előtt a budapesti Puskás Arénában 2022. június 11-én.

A magyar válogatott hétfőn még Telkiben edz, majd elutazik Angliába, ahol kedden 20.45-től mérkőzik meg Angliával a Molineux Stadionban. A hazai szövetség Twitter-oldalának híre szerint a sárga lapjai miatt egy meccsről eltiltott kapus, Gulácsi Péter nem utazik el a válogatottal a szigetországba, míg Sallói Dániel visszatér az egyesült államokbeli klubcsapatához, a Sporting Kansas Cityhez, így ő sem lesz ott Wolverhamptonban.

A csoport másik keddi meccsén a németek szintén első sikerükre hajtanak, ehhez Mönchengladbachban az újjáépítés alatt álló, és a csoportban veretlenül éllovas, Eb-címvédő olaszokat kell legyőzniük. Németország az első három körben egyetlen meccset sem veszített el, három 1-1-es döntetlent követően három ponttal áll a csoport harmadik helyén.

A magyarok a Nemzetek Ligája első kiírását még a harmadik vonalban, azaz a C divízióban kezdték, aztán az átszervezés hatására feljutottak a másodosztályt jelentő B divízióba, ahol csoportjukat megnyerve az élvonalba kerültek. Bár az ellenfeleket elnézve a sorsolás után még minimálisnak tűnt az esély rá, de az élvonalbeli szereplés egyben azt is jelenti, hogy most először a sorozat trófeájáért is harcba száll Rossi együttese, mivel az A divízió négy csoportgyőztese küzdhet majd meg a végső diadalért a 2023 júniusában sorra kerülő négyes tornán.

A magyar válogatott játékosai a labdarúgó Nemzetek Ligája 3. fordulójában játszott Magyarország–Németország mérkőzés végén a budapesti Puskás Arénában 2022. június 11-én. Középen Szoboszlai Dominik.

Ami viszont az A divíziós szerepléssel járó legfontosabb előny, hogy igen jó esélyt kínál az Eb-pótselejtezős részvételre, ha a magyar válogatott jövőre lemaradna a kijutást jelentő első két helyről a hagyományos selejtezősorozatban. A pótselejtező 12 csapatos mezőnye ugyanis a Nemzetek Ligája alapján alakul ki.

Alapvetően az A, B és C divízió négy-négy csoportgyőztese alkotná, de ha valamelyik első helyezett kvalifikálja magát a selejtezősorozatból, akkor az adott osztály következő legmagasabban rangsorolt együttesére száll a jog. Ez azt jelenti, hogy az élvonalnak négy pótselejtezős helye van, márpedig legutóbb az A divízióból kizárólag Izland nem jutott ki egyenes ágon a kontinensviadalra, így akkor a szigetországiak csoportutolsóként is pótselejtezőt játszhattak, aztán éppen a magyarok ütötték el őket az Eb-részvételtől. Ha az élvonal 16 csapatából legalább 12 kijut a hagyományos selejtezősorozatból az Eb-re, akkor a maradék négy lemaradó együttes mindenképpen pótselejtezős lesz, erre pedig igen jó esély van. A pótkvalifikációban aztán három ágon egymeccses elődöntőt és döntőt rendeznek a részvételért.

Nemzetek Ligája, A divízió, 3. csoport, 4. forduló:

kedd:

Anglia-MAGYARORSZÁG, Wolverhampton 20.45

Németország-Olaszország, Mönchengladbach 20.45

A csoport állása:

1. Olaszország 3 1 2 - 3-2 5 pont

2. MAGYARORSZÁG 3 1 1 1 3-3 4

3. Németország 3 - 3 - 3-3 3

4. Anglia 3 - 2 1 1-2 2

Korábbi eredmények:

1. forduló (június 4.):

Magyarország-Anglia 1-0 (0-0)

Olaszország-Németország 1-1 (0-0)

2. forduló (június 7.):

Olaszország-Magyarország 2-1 (2-0)

Németország-Anglia 1-1 (0-0)

3. forduló (június 11.):

Magyarország-Németország 1-1 (1-1)

Anglia-Olaszország 0-0

A csoport további programja:

5. forduló (szeptember 23.):

Németország-MAGYARORSZÁG, Lipcse 20.45

Olaszország-Anglia, Milánó 20.45

6. forduló (szeptember 26.):

MAGYARORSZÁG-Olaszország, Puskás Aréna 20.45

Anglia-Németország, London 20.45

