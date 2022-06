A Menny és pokol között – Hieronymus Bosch rejtélyes világa című tárlat nemcsak Közép-Európa valaha volt legnagyobb bemutatója a németalföldi mester műveiből és művészetéről, de a teljes nemzetközi múzeumi világot tekintve is az elmúlt fél évszázad egyik legjelentősebb Bosch-tárlata – közölte a Szépművészeti Múzeum.



A Bosch különleges világát megelevenítő, a késő középkor szellemi és vizuális kultúráját megidéző bemutatón a művész teljes festői életművének csaknem felét, 10 festményét – köztük az Utolsó ítélet triptichont, A bolondok hajóját, a Királyok imádását, a Szent János Patmosz szigetént vagy az Ecce Homót – állítja ki a múzeum.

Hieronymus Bosch festményei és rajzai mellett a kiállításon az életmű előzményeihez kapcsolódó alkotások, valamint műhelyének és követőinek legjellegzetesebb remekművei is láthatók; összesen mintegy 90 műalkotással találkozhat a közönség.A Szépművészetibe csaknem félszáz köz- és magángyűjteményből érkeztek remekművek: többek között a New York-i Metropolitan múzeum, a párizsi Louvre, az amszterdami Rijksmuseum, a londoni Nemzeti Galéria, a Los Angeles-i J. Paul Getty múzeum vagy a madridi Prado kölcsönzött alkotásokat a budapesti bemutatóra.

Tekintettel a nagy érdeklődésre, a kiállítás, amely eddig hétvégenként hosszabbított nyitvatartással, 9 órától 19 óráig várta a látogatókat, a jövő héttől már hétfőnként is nyitva tart, egészen a július 17-i zárásig.

