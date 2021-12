Hatások és ráhatások címmel szervezett V4 kulturális konferenciát az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emmi. A 2 napos online rendezvényen a 4 ország kulturális életének kormányzati vezetői osztották meg egymással tapasztalataikat a pandémia által előidézett helyzetről és a kultúra szerepéről a járványkezelésben.

Az M1 aktuális csatorna beszámolója szerint a V4 együttműködés soros elnöke, Magyarország a járvány alatt a kultúra területén is több olyan intézkedést hozott, ami példát teremthet a nemzetközi szakmai partnereknek a járvány utáni élet újraindításához. A kulturális innovációk és jó gyakorlatok a koronavírus idején témakörben szervezett konferencián szakmai anyag készült.

Ezzel is szeretnék ráirányítani a figyelmet a V4 országok sikeres együttműködésére.

A kétnapos online konferencia részeként Viera Lescáková, Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumának államtitkára, Vlastislav Ouroda, a Cseh Köztársaság Kulturális Minisztériumának miniszterhelyettese, Jaroslaw Sellin, a Lengyel Köztársaság Kulturális, Nemzeti Örökség és Sport Minisztériumának miniszterhelyettese és államtitkára és Fekete Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára beszélt a jó gyakorlatokról és olyan hosszú távú projektekről, amelyek nemcsak a pandémia alatt, hanem azután is részei lehetnek a kulturális intézmények életének.

Fekete Péter elmondta, jó látni, hogy az Európát érintő kérdésekben, ezeknek a megvitatásában, akár tudományos szintű elemzésében Magyarország élen jár. Példaként említette a demográfiai és a környezetvédelmi konferenciát.

Kiemelte, hogy a V4 soros elnökeként Magyarországnak kötelessége összegyűjteni azokat a jó gyakorlatokat, amelyek Magyarországon és Szlovákiában, Lengyelországban, vagy Csehországban születtek a koronavírus idején. Hozzátette, hogy a kulturális élet szereplőinek kettős felelőssége volt. Egyrészt a lelki egyensúly megtartásában, helyreállításában volt szerepük, másrészt az élet újraindításának motorjai voltak.

Magyar részről mintegy 15 intézmény vett részt a szakmai fórumon.

Az államtitkár hangsúlyozta, a konferencia megmutatta, hogy a kultúra kellően kreatív ahhoz, hogy ebben a számára rendkívül nehéz időszakban is erősen hatással legyen a társadalmi jelenségekre, illetve jelentős szerepet játszhat a járvány utáni élet újraindításában. Fekete Péter kiemelte, a V4 tagországok is csupa kreatív ötlettel álltak elő. A kulturális élet szereplői olyan dolgokat találtak ki, amelyek akkor is az életünk részei lesznek, amikor már nem lesz járvány. Példaként említette, hogy számos színháznak saját televíziós stábja, kamerái vannak, online streameléssel tudja közvetíteni előadásait, a múzeumokban például soha nem látott műtárgyak kerültek elő, amelyeket 3D szkenneléssel online múzeumpedagógiai órákon mutattak be.

Nagyon izgalmas újdonságok jelentek meg

A december 1-jén és 2-án zajlott konferencián a 4 kultuszminiszter beszámolt arról, hogy az egyes országokban milyen lépéseket tett az állam a kulturális élet szereplőinek megmentésére. Fekete Péter elmondta, Magyarország ezen a területen is élen jár. Nemcsak az intézményeket támogatták, hanem a művészeknek is tudtak munkabérelőleget adni. A művészek országszerte jelentős mennyiségű műsorral segítették az élet újraindulását.

A Köszönjük, Magyarország! program jelenleg is folyamatban van, és jól működik – fogalmazott.

Kiemelte, harmadszor látható az, hogy a rendvédelmi dolgozók és az egészségügyi dolgozók után át kell venni a stafétát a kulturális élet szereplőinek, amikor a járvány lefelé ívelő hullámába ér. Fekete Péter biztos benne, hogy a 4. hullám lecsengése után is ugyanígy lesz.

A konferencia egyik eredménye az volt, hogy találtak olyan projekteket, új kezdeményezéseket, amelyek részben kényszerből születtek a járvány miatt, azonban megtarthatóak és a járvány időszakán kívül is jól hasznosíthatóak. Fekete Péter példaként említette a Térzene Programot. A hasonló programokról összegyűjtött szakmai anyagot eljuttatják Európa 40 kulturális miniszterének, hogy megismerhessék a 4 ország sikeres projektjeit.

