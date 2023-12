A társaság szerint Maglód térségében hajtott fel vagy fordult meg szabálytalanul, és az M4–M0 csomópontban már le is hajthatott, de így is legalább három kilométert tett meg forgalommal szemben. Az autó vezetőjét az sem zavarta, hogy több kamionos is villogott neki.

Ha valaki ilyen helyzetbe kerülne, fontos, hogy húzódjon le a leállósávra és hívjon segítséget a 112-es számon!

– figyelmeztetett a Magyar Közút.