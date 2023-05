Egyikük lemászott az aknába, de szédülni kezdett és hamar el is ájult. Mikor társa is lemászott, hogy segítsen neki, ő is elájult.

A 30 éves férfi megfulladt, a kiérkező mentők hiába próbálták újraéleszteni, halálát valószínűleg az emésztőben felgyülemlett gázok okozhatták. Társát, aki segíteni próbált neki, sikerült újraéleszteni, de kómába esett, miután mentőhelikopter vitte el a helyszínről.

Az aknában zöldhulladékot tároltak, de korábban szennyvízakna volt. Az áldozat édesanyja azt mondta a Tényeknek, az akna tulajdonosának tudnia kellett, hogy életveszélyes az aknában dolgozni, de nem szólt a fiának.