Szerda este indult el a megújult TippmixPro oldala – jelentette be Mager Andrea, a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatója egy csütörtöki háttérbeszélgetésen, amelyről a Világgazdaság számolt be. Kialakításában egyetlen szempont vezérelte a nemzeti lottótársaságot, hogy világszínvonalú terméket kínáljon a sportfogadóknak. Mager kiemelte, az egyéves kiválasztási folyamat nyertese az EveryMatrix lett, ezzel a céggel egy közös projektmunka kezdődött. A díjnyertes OddsMatrix sportfogadási platformnak köszönhetően jelentősen bővült a sportfogadási kínálat és többek között számos piacvezető funkció vált, válik elérhetővé.

Az átállási folyamat okozta az átmeneti üzemzavart

Mindez az elnök-vezérigazgató szerint azért fontos, mert a legtöbb cég dobozos terméket kínál a piacon, azonban ezeket a magyar szabályozáshoz kellett alakítani. Mindezt úgy, hogy a játékosoknak az új rendszerbe ne kelljen ismét regisztrálniuk. Ez az átállási folyamat okozta egyébként az átmeneti üzemzavart is – hangzott el.

Mager Andrea szólt arról is, hogy a Szerencsejáték is változáson ment keresztül, lottótársaságból alakult át.

A nemzeti lottócég árbevételének több mint felét a sportfogadások adják, a lottó és sorsjegyek terén ugyanakkor megmaradt a monopolhelyzete.

Mager többek között beszélt arról is, hogy a területet ellenőrző szakhatóság szigorú blokkolási rendszert vezetett be olyan honlapok ellen, melyek nem rendelkeznek magyar játékengedéllyel. Az illegális honlapok vonzerejét a bővített választék és az azonnali kifizetések jelenthették, ám a magyar lottótársaság a fejlesztésekkel ezekre is reagált.

Könnyítettek a nyereménykifizetési szabályokon A vállalat egyszerűsítette a bet.szerencsejatek.hu oldalon és az SMS-ben feladott szelvényekkel elért nyeremények felvételét. A nyeremények jóváírásának felső összeghatára 599 999 forintra emelkedett a korábbi 200 000 forintról, azaz, ha a bet.szerencsejatek.hu oldalon – ahol a számsorsjátékok, az e-sorsjegyek, a Totó, a Góltotó érhető el – játszik a fogadó és nyer, eddig az összegig jóváírják a nyereményt a belső egyenlegen. Ha sms-ben játszik valaki, szintén eddig az összeghatárig kapja meg automatikusan a nyereményét. 599 999 forint feletti összeg esetén továbbra is személyesen lehet elindítani a nyereményigénylést.

Dörzsölhetik a tenyerüket a játékosok: bevezették az azonnali kifizetést

Horváth Zoltán, az Odds Központ vezetője úgy fogalmazott, a meglévő jók megtartása mellett a felmerülő igényekre is reagálni kívántak. Megerősítette, hogy a sportfogadás nagy változáson ment keresztül, immár hardver- és szoftverigényes ágazattá nőtte ki magát gyors reagálási elvárással. Összetett, innovatív termékké vált.

A megújulás során a Szerencsejáték Zrt. modernizálta és hatékonyabbá tette a fogadási folyamatokat.

Az egyik ilyen funkció a játékosok számára rendkívül népszerű cashout, azaz azonnali kifizetés, ami pörgős, dinamikus játékélményt biztosít.

Ennek részleges és automatikus formája is elérhetővé vált. Az új funkciók között szerepel még a fogadáskészítő szolgáltatás, amelynek segítségével a játékosok akár egyetlen mérkőzésre is tudnak kötésben fogadni, ehhez pedig mérkőzésenként több száz fogadási piacot kínál a tippmixpro.hu.