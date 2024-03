Ördög Nóra és férje, Nánási Pál kapcsolata igazán mesébe illő. Ördög Nóra az ország egyik legsikeresebb műsorvezetője, Nánási Pál pedig legendás fotós.

A házaspár több közös sikeres vállalkozást is magáénak tudhat, és két kisgyereket is nevelnek, Micit és Vencit. A család rengeteget utazik, többször is meglátogatták már Ördög Nórát, például az Ázsia Expressz forgatásán is együtt volt a család.