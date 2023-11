Az orvosok a rapper lelkére kötötték, hogy kímélje magát és pihenjen. Ő azonban nem tett ennek eleget, turnéra is indult, ám az egyik fellépés nem úgy alakult, ahogy szerette volna. G.w.M koncertjén ugyanis alig lézengtek a XIV. Gyomaendrődi Disznótoros és Tímás János Böllérpálinka Emlékversenyen – számolt be róla akkor a Bors.

G.w.M ezek után Instagramon magyarázkodott a maréknyi ember miatt.

„Gyerekek! Mindig is lenyomtam a bulikat 10 embernek és több ezernek is! Amelyik előadó otthagyja a hallgatóit, a létszámtól független, az számomra nem igazi előadó. Ez a bulim elmaradt volna már (aminek híre is ment) az egészségügyi helyzetem miatt, csak saját felelősségre elmentem az utolsó pillanatban. Ennek köszönhető az a híres koncert. Nyugodjon le mindenki, továbbra is létszámstopos a brigád”

– írta sztoriban a Ripost cikke szerint.