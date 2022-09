Nánási Pál egy arcképet osztott meg feleségéről a 41. születésnapja alkalmából, melyen a műsorvezető csak enyhe sminket visel és a natúr szépséget hirdeti. A fényképész férj a következő romantikus gondolatokat írta a kép mellé:

„Gyönyörűbb vagy, mint valaha. Nem lassítasz, hanem egyre jobban felpörögsz, és megvalósítod minden álmod. Az álmok mind arra várnak, hogy szépen sorban valósággá váljanak, de Te mindent el is követsz azért, hogy életre keljenek. Álmok, vágyak nélkül mind kevesebbek vagyunk. 14 éve nézem közelről, ahogy ösztönösen, de céltudatosan tartasz előre az utadon. Inspirálsz, motiválsz engem és sok más embert is. Szerencsés vagyok, hogy részese lehetek utadnak. Boldog születésnapot szerelmem.”

Ahogy már megszokhattuk, Ördög Nóra sosem unatkozik, jelenleg a Séfek séfe című TV2-es főzőműsorban láthatjuk, de a Dancing With The Stars hamarosan jelentkező új évadában is fontos szerepet fog betölteni zsűriként - írja az Origo.