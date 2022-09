Boksszal tartja formában magát Mohamed Fatima, aki elképesztő átalakuláson ment át az elmúlt években. Korábban gyomorgyűrűt kapott, ami segítette a fogyását, ám az énekesnő elmondása szerint ez önmagában nem elég: kitartó edzés is kellett, hogy ilyen alakja legyen - írja a Bors.

"A bokszban találtam meg a nekem megfelelő sportot. Pedig egy legyet nem tudnék bántani"– mesélte a Borsnak nevetve. "Nem szeretem a verekedést, csak a zsákot ütöm. Ez a legjobb fogyasztó edzés."

Közel száz kilót adott le Fatima

Egy felnőtt férfi súlyától szabadult meg az elmúlt években, és a hatalmas súlyveszteség nyomot hagyott a testén. "Nem feküdtem volna kés alá, de az én esetemben orvosilag indokolt volt, a bőrömet nagyon megviselte a változás. Haskorrekción és mellplasztikán is átestem."

Az elismerésre méltó átalakulás ellenére még mindig nem teljesen elégedett.

"Úgy érzem, kezdem elérni a súlyt, amire vágyom" – árulta el a Borsnak az énekesnő, aki összesen 95 kilót fogyott. "Engem is érintett a jojó-effektus, volt, hogy 65 kilóra is lefogytam. A 173 centiméteremhez azt nagyon kevésnek éreztem, talán mert erős a csontozatom, mint édesapámnak. Azóta feljött valamennyi, így most a 70 kiló a cél. De nehéz, mert nagyon szeretek főzni, enni a jó magyar ételeket. Minden nap főzök a férjemnek. Ő szerencsés, rajta nem látszik meg semmi" – tette hozzá nevetve.

Gyereket szeretne

Gáborral tavaly esküdtek meg templomban, ám a nagyszabású lagzi még várat magára. A családalapítás is terítéken van. "Nagyon szeretnénk babát, folyamatosan rajta vagyunk" – árulta el a 41 éves énekesnő.

"Későn állapodtam meg, mert gyermekkorom óta olyan párt akartam, akivel le is élem az életem. Emiatt egy kicsit kitolódik ez. De ami késik, nem múlik. Hiszek a spirituálisban, azt vallom, hogy minden akkor történik, amikor kell. Nem siettetünk semmit" - nyugtázta.

Izgalmakból most egyébként sincs hiány, titkos projekten dolgozik, amiről jövő héten értesülhet a rajongótábora.