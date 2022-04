Rendkívül kellemetlen és megalázó élményben volt része kedden Tarján Zsófinak. A Honeybeast énekesnője kicsit fel akarta frissíteni a ruhatárát, ezért betért egy elsőre szimpatikusnak tűnő üzletbe, ahol gyönyörű ruhák voltak. Ott azonban olyan dolog történt vele, amire egyáltalán nem számított - írja a Ripost.

Az eladó hölgy először csak méregette Zsófit, furcsa pillantásokat vetett rá, majd közölte, hogy itt csak M-es méretig vannak ruhák, így az énekesnő tulajdonképpen eltévesztette a házszámot.

„Természetesen nem esett jól a megjegyzés, de nem reagáltam le. Nevettem egy kicsit, majd sarkon fordultam, és már ott sem voltam. A hölgynek is lehetnek gondjai, lehet, hogy rossz napja volt, ezért reagált így. Az viszont igaz, hogy csak M-es méretig voltak ruhák a boltban, ami magát az eladót is kiszolgáltatottá teszi. Szerintem fontos, hogy mindig legyen a készleten olyan ruha, ami nagyobb, hiszen például egy sportoló is sokszor L-es méretet hord, nem kell ahhoz túlsúlyosnak lenni. Az XL-es méret az már necces, de egyébként miért ne hordhatna valaki XL-es méretben is bármit, amiben jól érzi magát? Én nem vagyok ilyen, egy miniszoknyában sajnos nem érzem jól magam, de mi van, hogy ha más igen?” – tette fel a költői kérdést a Ripost-nak Hernádi Judit lánya.

Zsófi úgy volt vele, hogy ha jó is lett volna rá a kiválasztott ruha, elvből már akkor sem vette volna meg a történtek után, valamint abban is biztos, hogy többé nem teszi be a lábát a szóban forgó üzletbe.

"Szükség van arra, hogy felhívjuk a figyelmet az elfogadás fontosságára, annak ellenére, hogy 2022-ben gyakorlatilag mindenhol azt látjuk, hogy szeressük magunkat olyannak, amilyenek vagyunk. Így is hiány van abból, hogy az ember elfogadja a másikat, bármilyen kontextusból is nézzük a kérdést" - elmélkedett az énekesnő.