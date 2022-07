A digitális HR működés felé vezető út meghatározása azonban többet igényel az új technológiák felfedezésénél és használatánál: a HR szervezetet és a folyamatokat is úgy kell átalakítani, hogy jövőállóak legyenek. Ebben nyújthat támogatást az idei Deloitte Digitális HR Kutatás, amely 16 hazai HR szoftver szolgáltató bevonásával készült.

A gyorsan változó üzleti igények a kis-, közép- és nagyvállalatoktól egyaránt megkövetelik, hogy hosszú távú digitális HR stratégiát alakítsanak ki, amelyhez elengedhetetlen a vonatkozó szoftverpiac ismerete. A hazai HR IT megoldások kínálatát és lehetőségeit vizsgáló Deloitte Digitális HR Kutatás 2022 a legjelentősebb magyar HR szoftver szolgáltatók bevonásával készült, és célja a hazánkban jelenleg is elérhető technológiák és megoldások ismertetése, valamint főbb erősségeik és megkülönböztető ismérveik bemutatása. A 16 résztvevő céggel megvalósított beszélgetések alapján az elemzés nemcsak a legfontosabb HR IT fejlesztéseket mutatja be, hanem össze is hasonlítja azokat a tavalyi, hasonló fókuszú kutatás releváns részeivel. A Deloitte szakértői által megkérdezett HR szoftver szolgáltatók rendkívül széles spektrumot fednek le, átfogó HR IT rendszerektől kezdve modul specifikus és alternatív megoldásokig.

A digitális HR működés kéz a kézben jár a gyorsasággal, agilitással és alkalmazkodókészséggel, hiszen elősegíti a tudásmegosztást és az együttműködést, illetve az ügyfélélményre összpontosító versenyelőnyt teremt. A kognitív megoldások és a „munka tech” felé való eltolódás hazai viszonylatban még inkább a jövő zenéje –

napjainkban inkább a digitális platformok, az integrált, felhő alapú́ megoldások megismerésén és magabiztos használatán van a hangsúly.

„A kognitív HR megoldások térnyerése előtt meg kell erősíteni a felhő alapú megoldásokba vetett bizalmat, hiszen a válaszadók legnagyobb része ezek kiforratlanságában látja az ilyen típusú rendszerek fő kockázatát” – fogalmaz Csépai Martin, a Deloitte HR tanácsadási üzletágának vezetője.

A tavalyi elemzés arra fókuszált, hogy a vállalatok mely HR területeken számítanak leginkább a digitalizációra, milyen típusú HR szoftverek bevezetését tervezik a közeljövőben. A Deloitte idén ugyanezeket a kérdéseket tette fel a másik oldal, a HR szoftver szolgáltatók képviselőinek is. Az onboarding mindkét fél szerint az a terület, ahol a legtöbb fejlesztésre kell számítanunk, azonban az idei tanulmányban a riportálás és analitikák, illetve az önkiszolgálás is felfértek a képzeletbeli dobogó alsó fokaira.

„Érdekes eltérés, hogy tavaly a megkérdezett vállalatok legnagyobb arányban a képzések terén számítottak fejlesztésre – ehhez képest a szolgáltatók szerint kevésbé voltak hangsúlyosak az ilyen típusú megkeresések” – mondta Csépai Martin.

A kutatás során többször visszaköszönt egy megfelelően átgondolt digitális HR stratégia meglétének a fontossága – a szoftver szolgáltatók ennek a hiányát jelölték meg az ügyféloldali belső erőforrások szűkössége után a szoftver bevezetéseket leginkább hátráltató tényezőnek. Az egyre komplexebb üzleti elvárásoknak megfelelően a hazai HR IT piac szereplői is mind szerteágazóbb, iparág-, modul-, vagy cégméret specifikus megoldásokat kínálnak.

