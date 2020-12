Balog Ádám tudományos módszerekkel segíti az amatőröket is

A mai világban már nemcsak a profi, de az amatőr sportolóknak is szükségük van arra, hogy értő kezek irányítsák az edzéseiket és odafigyeljenek rájuk. Ezáltal növelni tudják teljesítményüket, javítani eredményeiket, hasznos véleményeket, információkat és legfőképpen tanácsokat kaphatnak, ha ezt ők is igénylik.

A Baján élő Balog Ádám triatlon- és úszóedző, amatőr triatlonversenyző életformája és hivatása a sport. Sportolóként, majd pedig edzőként már tizenhét éve képviseli a Mogyi SE Baja triatlonklubot. Ez idő alatt bőven volt ideje megtapasztalni, hogy mi a különbség az utánpótlás-, az amatőr- és a profi sport között, és hogy hogyan lehet bárki reális célkitűzés mellett a saját kategóriájában sikeres.

– Jelenleg számos felnőtt sportoló munkáját segítem személyes konzultációkkal, edzéstartással és online edzéstervekkel – foglalta össze tevékenysége lényegét a bajai tréner. – Filozófiám, hogy

tervezéssel, következetes munkával és elszántsággal mindenki elérheti a kitűzött céljait.

Függetlenül attól, hogy milyen távra készül egy sportoló, milyen edzésmúlttal vág bele a felkészülésbe, és hogy milyen konkrét célt tűz ki maga elé, egy edző segítsége mindenképpen fontos a számára. Az edző nem csupán az edzések tervezésében, de a motiválásban és tanácsokkal is rengeteget tud segíteni. A célok eléréséhez nincs rövidebb út, mint egy hatékony, személyre szabott edzésprogram, szakmai felügyelet mellett végezve. Ha egy ilyen programot követünk, akkor elkerülhetőek az időpazarló és nem eléggé hatékony edzések, a kísérletezésből fakadó sérülések, a motivációvesztés, a monotónia és a sikertelenség.

Szerencsére napjainkban mindez már nem csak a profi sportolók kiváltságának számít. Az állóképességi edzések ma már a technikai fejlődésnek köszönhetően mérhetőek, elemezhetőek és tervezhetőek.

– Ezen adatok és a személyes benyomások, érzések ismeretében sportolóim számára maximálisan személyre szabott edzésprogramot tudok biztosítani. Az edzések tervezéséhez a Trainingpeaks nevű programot használom, amely ügyfeleim számára ingyenes, egyszerűen használható és applikáció formájában is letölthető. A tervezés alapját az edzések folyamatos monitorozása és a szükséges tesztek elvégzése adja. Ezenkívül rendszeresen konzultálok a sportolóimmal, hogy jobban megismerjem őket, céljaikat, és visszacsatolást kapjak a közös munkát illetően, hiszen az csak így lehet sikeres. Jelenleg állóképességi sportolókkal foglalkozom. Vannak köztük triatlonisták, futók, kerékpárosok és úszók. Közös bennük, hogy edzéseiket mérhetővé tettük,

a munkát pedig kölcsönös bizalmi viszony és reális célkitűzés alapján végezzük, a folyamatos fejlődést szem előtt tartva.

Elmondta, hogy a pontos és szisztematikus edzéstervezés alapját a visszacsatolásként elvégzett tesztek adják.

– Ezekkel meghatározhatjuk aktuális állapotunkat, a korábbi tesztekkel összefüggésben pedig lemérhetjük fejlődésünket, és újabb célokat, fejlesztési területeket tűzhetünk ki magunk számára. Kerékpáron a leghatékonyabb és legelterjedtebb módszer a teljesítmény mérésére a laktátlépcsőteszt. Ez egy saját kerékpárral, ergométeren végzett teszt, melynek során

100 watt kezdőértékről 3 percenként 20 wattal növekszik a terhelés, megállás nélkül.

A teljes kifáradásig tartó kerékpározás során folyamatosan rögzítjük a pulzusszámot, az egyes terhelési szakaszok átlagwatt-értékét, pedálfordulatát, és minden lépcső végén a fülcimpából vett kapilláris vérből meghatározott laktátértéket. A kiértékelést követően a fejlesztésre váró területek mellett adatokat kapunk az aktuális pulzus- és wattalapú célzónákról, illetve az aerob és anaerob rendszer fejlettségéről is. Ezen információk birtokában még hatékonyabban tudjuk tervezni edzéseinket.

Balog Ádám hozzátette, hogy szokott indulni még évente néhány triatlonversenyen, de elsősorban edzősködik.

Nagyon jó dolognak tartja, hogy azt csinálhatja, amit szeret.

A Mogyi SE utánpótlásedzőjeként úgy alakult az élete, hogy a munkája során egyre több felnőtt is megkereste. Voltak közöttük olyanok, akik úszásedzés, míg mások állóképesség-fejlesztés miatt. Eleinte nem tervezte, hogy felnőttekkel is dolgozik, de az igényekre reagálva elkezdett velük is foglalkozni. A felnőttek más célok mentén, más célokkal rendelkezve, nagyrészt egyénileg, a saját időbeosztásuknak megfelelően végzik az edzéseket. Az úszás az edző személyes jelenlétét is igényli, a helyes technikai kivitelezés és a hibajavítás miatt. A jelenleg érvényben lévő korlátozások alatt az uszoda sajnos nem elérhető a lakosság számára. Viszont az állóképesség fejlesztése kerékpárral, futással manapság, a modern technológia korában, már gyakorlatilag pontos instrukciókkal is fejleszthető. Ezeket igyekszik kihasználni Balog Ádám, és így próbál segíteni több felnőtt sportolónak is, hogy el tudják érni a céljaikat. Mint mondja, kellő fokozatossággal fel lehet készülni a különböző távokra.

A teszt hatására nem fejlődik senki, csak az edzések által.

Balog Ádám szerint egy amatőr sportolónak egy évben legalább két alkalommal javasolt elvégezni a tesztet. Egyszer, amikor elkezdi az alapozást, másodszor pedig a versenyidőszak megkezdése előtt. Ennél lehet sűrűbben is, egy profinak akár havonta is. Nekik az edzőjükkel kell konzultálni ezzel kapcsolatban. A tesztek önmagában nem elegendőek. A megfelelő intenzitású edzés, táplálkozás és pihenés adja a fejlődést. A tesztre azért van szükség, hogy a sportoló képben legyen az aktuális képességével. Tudomásunk szerint a megyében Balog Ádám az egyetlen, aki ilyen teszteket végez sportolókon.