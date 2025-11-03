november 3., hétfő

Győző névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél

Egy időgép lett a Wartburg

Sebestyén Hajnalka

Egy üzlet parkolójában állt egy nagyon jó állapotban lévő régi kétütemű Wartburg autó. Én is hosszan néztem, hiszen ilyet azért már ritkán lát az ember. Egy idős úr azonban hatalmas csodálattal, ámulattal járta körbe. Arra gondoltam, ez az úr fiatalon, a hetvenes-nyolcvanas években ilyenre vágyott, de nem jött neki össze. De az is lehet, hogy pont összejött neki, és most nosztalgiázott. Jól emlékezett még rá, évekig várta az értesítést, hogy mehet a Merkur telepre a szomszédok által előre irigyelt szép autóért. Látszott a bácsin, egy pillanatra visszautazott az időben. Újra fiatal volt. Így ha néhány pillanatra is, de ez az autó bizony időgép lett.

Egy időgép lett a Wartburg
Egy üzlet parkolójában állt egy nagyon jó állapotban lévő régi kétütemű Wartburg autó
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Címkék#wartburg#időgép#autó#Jó reggelt!

További jegyzetek a szerzőtől

Kapcsolódó tartalmak

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu