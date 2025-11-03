Egy időgép lett a Wartburg

Egy üzlet parkolójában állt egy nagyon jó állapotban lévő régi kétütemű Wartburg autó. Én is hosszan néztem, hiszen ilyet azért már ritkán lát az ember. Egy idős úr azonban hatalmas csodálattal, ámulattal járta körbe. Arra gondoltam, ez az úr fiatalon, a hetvenes-nyolcvanas években ilyenre vágyott, de nem jött neki össze. De az is lehet, hogy pont összejött neki, és most nosztalgiázott. Jól emlékezett még rá, évekig várta az értesítést, hogy mehet a Merkur telepre a szomszédok által előre irigyelt szép autóért. Látszott a bácsin, egy pillanatra visszautazott az időben. Újra fiatal volt. Így ha néhány pillanatra is, de ez az autó bizony időgép lett.

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció