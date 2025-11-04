november 4., kedd

Meglepetés

Brockmeyer Sophie Isabella

Imádom a meglepetések varázsát a mindennapi teendőim közben. De azért van néha egy-két olyan váratlan esemény, amivel inkább nem találkoznék, ha nem muszáj. Reggel érnek a legfájdalmasabban a meglepetések, mint például, ha megmosom az arcom, és a szappan égető erejével megtámadja a szemem, én pedig megpróbálom kimosni, de véletlen tűzforróra állítom közben a csapot. Vagy amikor annyira fáradt vagyok még, hogy véletlen leejtem a reggelinek szánt kenyerem a földre, és a sors keze a vajas felére ejti, így már nem tudom megenni. Úgy fogalmaznék, hogy szeretem a meglepetéseket, csak nem reggel.

meglepetések reggel,
Fájdalmas meglepetések reggel
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

