Nem értek egyet a panaszkodókkal: Kecskemét élhető és szerethető város

Szerintem Kecskemétnek rengeteg olyan értéke van, amit sokan észre sem vesznek. Gyakran hallani a városról, hogy nincs benne semmi különös, hogy hiányoznak a kikapcsolódási lehetőségek. Pedig ez távol áll az igazságtól. Egy megyeszékhely, amelyről sokan azt gondolják, hogy nem kínál elég élményt, pedig valójában tele van rejtett kincsekkel. Kecskemét nekem éppen ideális: nem túl nagy, nem túl kicsi, minden megtalálható benne, amire csak szükségem van – egy város, ami egyszerre pezsgő és otthonos.

Kecskemétet sokan bírálják, de számomra a város élhető, barátságos

Fotó: Bús Csaba

Kecskeméti idill

A kedvenc helyem az Arborétum, ahol minden séta egy új élmény. Amikor arra járok, mintha egy másik világba csöppennék: a természet illata, a madarak hangja és az őszi színek varázslata mindig lenyűgöz. Hasonló élményt nyújt a Benkó Zoltán Szabadidőközpont is, ahol a város zaja elcsendesedik, és a tó partján sétálva valóban feltöltődöm. Kecskemét kulturális szíve számomra a Katona József Nemzeti Színház: belépve az ember egy kis ékszerdobozba érkezik, amelynek díszítése lélegzetelállító, előadásai pedig mindig igényesek. Hol nevetésre, hol mélyebb gondolatokra ösztönöznek.

Imádom a kávézók és pékségek sokaságát is, ahol a friss sütemények illata és a barátságos hangulat minden alkalommal magával ragad. Külön öröm, hogy egyre több hely figyel az ételérzékenyekre is, így mindenki találhat magának finomságot. De a sort hosszasan lehetne folytatni. Éppen ezért nem értek egyet a várost érő kritikákkal. Kecskemét nekem élhető, barátságos és színes. Pont olyan, ahol jó megélni a hétköznapokat.