november 3., hétfő

Győző névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

3 órája

Nem értek egyet a panaszkodókkal: Kecskemét élhető és szerethető város

Címkék#jegyzet#szabadidőközpont#színház#arborétum

Kecskemétet sokan bírálják, pedig én nem látom indokoltnak ezt a sok negatív véleményt. Számomra Kecskemét élhető, barátságos, és őszintén szólva kifejezetten szeretek itt élni.

Brockmeyer Sophie Isabella

Szerintem Kecskemétnek rengeteg olyan értéke van, amit sokan észre sem vesznek. Gyakran hallani a városról, hogy nincs benne semmi különös, hogy hiányoznak a kikapcsolódási lehetőségek. Pedig ez távol áll az igazságtól. Egy megyeszékhely, amelyről sokan azt gondolják, hogy nem kínál elég élményt, pedig valójában tele van rejtett kincsekkel. Kecskemét nekem éppen ideális: nem túl nagy, nem túl kicsi, minden megtalálható benne, amire csak szükségem van – egy város, ami egyszerre pezsgő és otthonos.

Kecskemét, az alulértékelt város
Kecskemétet sokan bírálják, de számomra a város élhető, barátságos
Fotó: Bús Csaba

Kecskeméti idill

A kedvenc helyem az Arborétum, ahol minden séta egy új élmény. Amikor arra járok, mintha egy másik világba csöppennék: a természet illata, a madarak hangja és az őszi színek varázslata mindig lenyűgöz. Hasonló élményt nyújt a Benkó Zoltán Szabadidőközpont is, ahol a város zaja elcsendesedik, és a tó partján sétálva valóban feltöltődöm. Kecskemét kulturális szíve számomra a Katona József Nemzeti Színház: belépve az ember egy kis ékszerdobozba érkezik, amelynek díszítése lélegzetelállító, előadásai pedig mindig igényesek. Hol nevetésre, hol mélyebb gondolatokra ösztönöznek.

Imádom a kávézók és pékségek sokaságát is, ahol a friss sütemények illata és a barátságos hangulat minden alkalommal magával ragad. Külön öröm, hogy egyre több hely figyel az ételérzékenyekre is, így mindenki találhat magának finomságot. De a sort hosszasan lehetne folytatni. Éppen ezért nem értek egyet a várost érő kritikákkal. Kecskemét nekem élhető, barátságos és színes. Pont olyan, ahol jó megélni a hétköznapokat.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu