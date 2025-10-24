Harapós ötlet: valódi vámpírfogsor a fogászaton

BAON
Bács-Kiskun vármegyei hírportál
Fogorvoshoz menni általában senki sem szeret. Ez alól kivétel lehet, ha valaki Halloweenkor vámpírfogsort szeretne. Egy algyői fogász ugyanis különleges ötlettel állt elő: személyre szabott vámpírfogsort készít azoknak, akik műanyag játékfogak helyett valódi Drakula fogsort szeretnének. A tökéletes halloweeni jelmez-kiegészítő néhány nap alatt elkészül dr. Velez Róbert rendelőjében, ahol poénból és jókedvből nincs hiány. Az algyői fogorvos elmondta, ők nem a véresen komoly fogászatok közé tartoznak, ezért saját maguk szórakoztatásából és pácienseiknek kedvezve digitális eljárással bárkinek készítenek egyedi vámpírfogsort, ami állítólag nem csak látványos, hanem kényelmes is.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!