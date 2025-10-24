október 24., péntek

Harapós ötlet: valódi vámpírfogsor a fogászaton

Vajda Piroska

Fogorvoshoz menni általában senki sem szeret. Ez alól kivétel lehet, ha valaki Halloweenkor vámpírfogsort szeretne. Egy algyői fogász ugyanis különleges ötlettel állt elő: személyre szabott vámpírfogsort készít azoknak, akik műanyag játékfogak helyett valódi Drakula fogsort szeretnének. A tökéletes halloweeni jelmez-kiegészítő néhány nap alatt elkészül dr. Velez Róbert rendelőjében, ahol poénból és jókedvből nincs hiány. Az algyői fogorvos elmondta, ők nem a véresen komoly fogászatok közé tartoznak, ezért saját maguk szórakoztatásából és pácienseiknek kedvezve digitális eljárással bárkinek készítenek egyedi vámpírfogsort, ami állítólag nem csak látványos, hanem kényelmes is. 

vámpírfogakat készít egy fogorvos halloweenre
Látványos vámpírfogakat készít egy fogorvos
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

 

