Harapós ötlet: valódi vámpírfogsor a fogászaton

Fogorvoshoz menni általában senki sem szeret. Ez alól kivétel lehet, ha valaki Halloweenkor vámpírfogsort szeretne. Egy algyői fogász ugyanis különleges ötlettel állt elő: személyre szabott vámpírfogsort készít azoknak, akik műanyag játékfogak helyett valódi Drakula fogsort szeretnének. A tökéletes halloweeni jelmez-kiegészítő néhány nap alatt elkészül dr. Velez Róbert rendelőjében, ahol poénból és jókedvből nincs hiány. Az algyői fogorvos elmondta, ők nem a véresen komoly fogászatok közé tartoznak, ezért saját maguk szórakoztatásából és pácienseiknek kedvezve digitális eljárással bárkinek készítenek egyedi vámpírfogsort, ami állítólag nem csak látványos, hanem kényelmes is.

Látványos vámpírfogakat készít egy fogorvos

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció