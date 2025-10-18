október 18., szombat

Bevetésen a pohártörő specialista

Digner Brigitta

Valamiért mindig az én kezemben törnek össze a legféltettebb üvegpoharaink. Ezek mind-mind olyan darabok, amik egy fesztiválról valók, így eme törékeny kincsek jó emlékeket hordoznak. Ritkán használjuk őket és óvatosan bánunk velük, mint a hímes tojással, aztán egyszercsak jövök én. Eddig nem egy poharat törtem össze mosogatás közben, de hogy állandóan ezeket semmisítem meg, ez már majdnem balszerencse. Így történt ez a minap is. Annyira mérges voltam magamra, és sajnáltam is, hogy megint eggyel kevesebb „szép pohár” lesz már a vitrinben. Pedig sokszor a bor is jobban esik egy különlegesebb talpasból. Lehet, hogy ezek után csak műanyag pohárból kellene innom, vagy az is lehet, hogy mosogatnom nem kellene többet.

Sokszor a bor is jobban esik egy különlegesebb talpasból
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

