Így tanított meg másként szeretni a húgom

Furcsa dolog 21 évesen nővérnek lenni. A mi családunk a lehető legmozaikosabb szinte, amit el tud képzelni az ember. A húgom apukámmal él Németországban, én pedig anyukámmal élek Magyarországon, így a testvéremmel körülbelül kétszer találkozunk egy évben. A testvéri szeretet azonban így sem szenved csorbát.

Testvéri szeretet

Fotó: Shutterstock / Illusztráció

A testvéri szeretet különleges összhangon nyugszik

A húgom 12 éves, és apukám most először bízta őt rám, hogy az őszi szünetben vigyázzak rá itt, Magyarországon. Így, hogy több időt tudtunk kettesben tölteni, rájöttem, hogy valójában mennyire kötődők hozzá. Ha meglátok egy mozdulatot, amit én szoktam csinálni, vagy meghallok egy mondatot tőle, amit én is szoktam mondani, akkor rögtön elolvadok, hogy mennyire hasonlítunk egymásra. Erre példa, hogy különleges testvéreknek éreztük magunkat, amikor rájöttünk, hogy mindketten utáljuk a tépőzár hangját, és utána egy fél órán keresztül arról beszéltünk, hogy mekkora testvér-telepátia van köztünk. Ha valamitől fél vagy valami miatt izgul, akkor én is ugyanannyira félek és izgulok vele együtt.

Nővér és anyuka

Olyan nővérnek lenni kicsit, mintha az anyaságot gyakorolnám, és azt, hogy milyen valakit sokkal jobban félteni, mint saját magamat. Mostmár aggódhatok azon, hogy én leszek-e az az anyuka, aki minden apróságon elsírja magát meghatottságában, amit a gyereke csinál. El tudom képzelni, hogy a legbüszkébb szülő leszek, amikor a gyerekem megtanul a WC-be pisilni, vagy megtanulja egyedül felvenni a kis zokniját.