Oda a festői idill, elnyelte a tengerparti paradicsomot az ár

Elképedve és megrendülten olvastam a napokban a híreket Bulgáriából. A Burgasz közelében fekvő Elenite üdülőfalut és a környező tengerparti településeket szinte elmosta az ár. Olyan erővel zúdult le a hegyekből a víz, hogy házakat, autókat, egész utcákat vitt magával, és sokan az életüket vesztették. Az első jelentések szerint több halott, eltűnt és számos megsemmisült otthon maradt az áradás nyomában. Sokaknak ez volt az egyetlen megélhetési forrásuk, a turizmusból élő családok most egyik napról a másikra veszítették el mindenüket.

Idilli hangulat jellemezte ezeket a tengerparti településeket

Én magam is jártam ezekben az üdülőfalvakban. Emlékszem a nyugalomra, a tengerparti sétányok illatára, a kávézók hangjára, a hullámok ritmusára. Most, ahogy a képeket látom, mintha mindez egy másik világ lenne. A békés tenger helyét sártenger vette át, a mosolygós vendégek helyett mentőalakulatok küzdenek a romok között. Felfoghatatlan, hogy amit valaha nyaralóhelyként ismertem, most katasztrófa sújtotta terület.

És mintha mindez nem lenne elég: Bulgária és a Balkán más vidékein ezzel egy időben rég nem látott havazás bénította meg az életet.

Hatalmas hó hullott Szerbiában, Boszniában és Észak-Bulgáriában is. Fák dőltek ki, vezetékek szakadtak le, falvak maradtak áram nélkül. Egy országot egyszerre sújt a víz és a fagy, és a természet kettős arca újfent megmutatja, mennyire kiszolgáltatottak vagyunk.

A meteorológusok szerint ezek a szélsőségek már az éghajlatváltozás hatásai. De nekem, aki személyesen is kötődöm ezekhez a helyekhez, ez nemcsak statisztika vagy hír. Ez fájdalom. Egy tengerpart, amihez emlékek fűznek, most romokban hever. Sose felejtsük el:

Azért a víz az úr!