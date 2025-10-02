Így buktam el 60 percet a telefonos ügyintézés valóságában

A telefonos ügyintézés elvileg azért létezik, hogy gyorsabban, kényelemesebben és egyszerűbben el tudjon járni az ember, mint személyesen. Sokszor gondolja az ember naivan, hogy ha végre van egy szabad órája, pont el tudja intézni, amit régóta halogatott, ez azonban koránt sem ilyen egyszerű.

Telefonos ügyintézés száz gombnyomásra

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Digitális és személyes bonyodalmak

Nemrég azt olvastam egy kutatásról, miszerint az emberek 58 százaléka digitálisan intézi az ügyeit. Én jártasnak gondolom magam a témában, mégis rendszeresen el tudok akadni benne, hisz egyik napról a másikra frissítik, fejlesztik a felületeket, alkalmazásokat. Vegyük például a személyes ügyintézést. Kocsiba, buszra szállni, gyalog vagy biciklivel bemenni és végigvárni – végigállni – a sort, valljuk be, nem a legvonzóbb.

Telefonos ügyintézés – ahogy mindenki ismeri

Egyik nap a telefonszámlámmal kapcsolatban merült fel egy kérdés, aminek utána kellett kérdeznem. A digitális azonosítóm elfelejtettem, a kocsi nem volt itthon, és nagyjából egy órám volt, mielőtt rendezvényre kellett induljak. Gondoltam, mikor, ha nem most? Felhívom őket. Hát rosszul gondoltam. A kagylóba ugyanis robothang köszöntött, majd kalauzolt át legalább nyolcvan menüponton. Néhányuk neve olyan hosszú volt, hogy mire végigmondta, elfelejtettem az elejét. Jó pár zsákutcába is bevezetett, elvégre is honnan tudjam, hogy a számlainformáció-lekérdezésnél a „számla” az „információ” vagy a „lekérdezés” pontot válasszam? Egy bő 20 percet elszórakoztam vele, mielőtt megelégeltem és rányomtam a 0-ás gombra, hogy összekössön élő emberrel. Nagy hiba volt. Az időm maradék 40 percét Bach vagy Beethoven Isten tudja hányadik szimfóniájának hallgatásával töltöttem.