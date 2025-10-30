Na, ez koppant! – Így menekültem meg a csaló karmaiból

Az egyik ilyen történetem a telefonos csalással kapcsolatos. Szépen, nyugodtan tettem a dolgomat, amikor egyszer csak egy ismeretlen szám villan fel a telefonom képernyőjén. Felvettem, és a vonal másik végén lévő fél beleszólt, hogy az OTP Banktól keres, mert valami gyanús pénzmozgást látott a számlámon, amiből arra következtetett, hogy valaki el akarja lopni a pénzem.

Telefonos csalás terjed Magyarországon

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A telefonos csalásra adott reakcióm

Az első gondolatom az volt, hogy nagyon megijedtem, a második pedig az, hogy igazából most amúgy sincs sok pénz a számlámon, úgyhogy nem fog jól járni a tettes. Ezután a telefonáló azt kérdezte, hogy mi volt a legutolsó nagy kiadásom, amire már óriási kérdőjeleknek kellett volna megjelenni a fejemben, mert ennek semmi köze sincs a másik témához. De én csak mondtam neki szép kedvesen, hogy mobilklímát vettünk pont most, de nem tudom mennyibe került. Egyetlen szerencsém volt, hogy a barátnőm, aki mellettem ült, hallotta a beszélgetést, és mondta, hogy azonnal tegyem le.

Aztán le is tettem végre a telefont, és kérdezte, hogy nem vettem észre, hogy következő lépésként a számlámat akarták volna feltörni? És akkor koppant egy nagyot a fejemben, hogy mi történt. A legviccesebb az egészben, hogy nem az OTP-nél vagyok. A történet tanulásága, hogy érdemes az embernek mindig jól kialudnia magát, nehogy még másnap ellopják az összes maradék pénzét.