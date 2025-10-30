56 perce
Na, ez koppant! – Így menekültem meg a csaló karmaiból
Lehet fáradt az ember vagy lehet nehezebb gondolatokat megfogalmazni, de nálam szokott olyan lenni, hogy csak úgy kihagy az agyam. De azért nem rossz néha használni az eszem, mielőtt még telefonos csalással elvennék az összes pénzem.
Az egyik ilyen történetem a telefonos csalással kapcsolatos. Szépen, nyugodtan tettem a dolgomat, amikor egyszer csak egy ismeretlen szám villan fel a telefonom képernyőjén. Felvettem, és a vonal másik végén lévő fél beleszólt, hogy az OTP Banktól keres, mert valami gyanús pénzmozgást látott a számlámon, amiből arra következtetett, hogy valaki el akarja lopni a pénzem.
A telefonos csalásra adott reakcióm
Az első gondolatom az volt, hogy nagyon megijedtem, a második pedig az, hogy igazából most amúgy sincs sok pénz a számlámon, úgyhogy nem fog jól járni a tettes. Ezután a telefonáló azt kérdezte, hogy mi volt a legutolsó nagy kiadásom, amire már óriási kérdőjeleknek kellett volna megjelenni a fejemben, mert ennek semmi köze sincs a másik témához. De én csak mondtam neki szép kedvesen, hogy mobilklímát vettünk pont most, de nem tudom mennyibe került. Egyetlen szerencsém volt, hogy a barátnőm, aki mellettem ült, hallotta a beszélgetést, és mondta, hogy azonnal tegyem le.
Aztán le is tettem végre a telefont, és kérdezte, hogy nem vettem észre, hogy következő lépésként a számlámat akarták volna feltörni? És akkor koppant egy nagyot a fejemben, hogy mi történt. A legviccesebb az egészben, hogy nem az OTP-nél vagyok. A történet tanulásága, hogy érdemes az embernek mindig jól kialudnia magát, nehogy még másnap ellopják az összes maradék pénzét.
