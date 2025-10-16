A profik nem számolgatnak

Szoboszlai Dominik már az írek elleni első selejtezőn begyűjtött egy sárga lapot, azóta minden megmozdulására nagyon figyelnie kell, hiszen egy újabb lap miatt egy meccset automatikusan ki kellene hagynia. Sokan sok helyen próbáltak hatni a válogatott kapitányára és a szövetségi kapitányra, hogy ésszerű lenne ezek után direkt „kisárgáznia” magát a lisszaboni meccsről, azt sugallva ezzel, hogy azon úgysincs esélyünk.

Szoboszlai Dominik eltiltás helyett a hős szerepét vállalta

Teljesen meg voltam győződve róla, hogy sem Marco Rossit, sem Szoboszlait nem ebből a fából faragták, hiszen ennek a meccsnek is hatalmas jelentősége volt, nem egy elengedhető, tét nélküli csoportmeccsről volt szó.

Szoboszlai hétről hétre sztárok ellen léphet pályára Liverpoolban, hozzászokott a nagy meccsekhez, és ha nem úgy futna ki bármelyik stadionba, hogy ne hinne a győzelemben, aligha tartana itt a karrierje. Másrészt mit üzent volna a társaknak, vagy a szurkolóknak, ha a nemzeti csapat kapitánya ezt meglépi, ergo direkt vonja ki magát a felelősség alól?

A kudarc alighanem garantált lett volna ilyen előzmények után, aminek későbbi hatásait sem ismerhettük volna előre. Szoboszlai Dominik most is jéghideg profi volt, most is vezérként viselkedett, az elején kiosztott egy gólpasszt Szalai Attilának, majd a végén a korábbi KTE támadó, Lukács Dániel beadásából a pontot érő gólt is megszerezte a 91. percben. Sosem bújik ki a felelősség alól, ne feledkezzünk meg arról sem, amikor a hazai vereség után magára vállalta a harmadik portugál gólt, amit most sokszorosan jóvá is tett. Nem kérdés, ilyen egy tökéletes kapitány.

Mennyit is ér ez a pont? Még egy győzelem kell Örményországban, és ha a portugálok sem hagynak minket cserben Írországban, az utolsó meccs már tét nélküli lehet. Akkor majd lehet számolgatni a sárga lapokat.