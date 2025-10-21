október 21., kedd

Orsolya névnap

Azt hittem, ilyen már nincs! Felidézte fiatalságomat, amit láttam

Sebestyén Hajnalka

Stoppost már nagyon rég láttam. Éppen ezért lepődtem meg, amikor hétfőn Dunapataj szélén egy középkorú pasi álldogált, kitette a kezét, jelezvén, hogy örülne a fuvarnak. Nem álltam meg, mert ma már – sokszor joggal – bizalmatlan az ember. De erről eszembe jutott a fiatalságom, amikor még mi is lazán stoppoltunk. Kecskemétről Dunapatajra is gyakran leugrottunk stoppal, imádtuk a Szelidi-tónál az Éden diszkót. Hajnalban azonban már buszra szálltunk, biztosra mentünk. Ma meg, ha valaki stoppol, inkább azt hisszük, hogy eltévedt a 90-es évekből. Lehet, hogy ez a pasi is Dunapatajnál csak az Édenbe akart visszajutni, kedve támadt nosztalgiázni.

stoppos férfi az útszélén
Ma ha valaki stoppol, inkább azt hisszük, hogy eltévedt a 90-es évekből
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

 

