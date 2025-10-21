Azt hittem, ilyen már nincs! Felidézte fiatalságomat, amit láttam

Stoppost már nagyon rég láttam. Éppen ezért lepődtem meg, amikor hétfőn Dunapataj szélén egy középkorú pasi álldogált, kitette a kezét, jelezvén, hogy örülne a fuvarnak. Nem álltam meg, mert ma már – sokszor joggal – bizalmatlan az ember. De erről eszembe jutott a fiatalságom, amikor még mi is lazán stoppoltunk. Kecskemétről Dunapatajra is gyakran leugrottunk stoppal, imádtuk a Szelidi-tónál az Éden diszkót. Hajnalban azonban már buszra szálltunk, biztosra mentünk. Ma meg, ha valaki stoppol, inkább azt hisszük, hogy eltévedt a 90-es évekből. Lehet, hogy ez a pasi is Dunapatajnál csak az Édenbe akart visszajutni, kedve támadt nosztalgiázni.

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció