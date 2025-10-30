október 30., csütörtök

Tisztelet a reggeli futóknak

Brockmeyer Sophie Isabella

Igazi zsenik, akik biztos, hogy minden problémát könnyen átvészelnek: ők a reggeli futók. Nem tudom elképzelni… egyszerűen lehetetlen, hogy valaki felkel, kinéz az ablakon, meglátja a borús időt, és az a gondolat jelenik meg a fejében, hogy „na, most elmegyek futni”. Szinte természetellenesnek tűnik, hogy valaki ilyen emberfeletti képességekkel rendelkezzen. A reggelekben már én is fejlődtem, legalábbis a korábbi énemhez képest, aki hétvégén legkorábban 10-kor kelt fel. Most már magamtól felkelek 8-kor, amire nagyon büszke vagyok! De a reggeli futók életstílusa valahogy nem fér a fejembe.

