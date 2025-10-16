Éppen indultam volna a boltba munka előtt – a kulcsot keresve, kapkodva, hiszen a kedvenc cipőm bal fele egyszerűen köddé vált –, amikor csörgött a futár, hogy csomagot hozott. Kimegyek a kapu elé, látom, hogy egy lélek sincs a közelben. Elindulok az utcán, megkerülöm a sarkot, sehol senki. Körbemegyek, vissza az utcánkkal párhuzamosan, de sehol senki. Megteszem ugyanezt a kört visszafelé, majd konstatálom, hogy nincs időm ezzel szórakozni. Ahogy visszaindulok, meglátom a sarkon szaladni a futárt. Kiderült, ő is ugyanazt tette, csak pont az elenkező irányban, így elkerültük egymást. Ha csak egy percet várt volna bármelyikünk, mindketten megspóroltunk volna öt értékes reggeli percet.

Reggeli fogócska a futárral

Forrás: Shutterstock / Illusztráció