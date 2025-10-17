október 17., péntek

Hedvig névnap

Zavaros reggelre ébredtem

Brockmeyer Sophie Isabella

Reggel felkelek, és azt sem tudom ki vagyok. Utána eszembe jut, hogy el kellen kezdenem készülődni, így felöltözök és a reggeli mellé megiszom a szépen, gondosan elkészített kávémat. Ezután meghallom az óra ketyegését és rájövök, hogy lehet, ennél jobban kéne sietnem, majd amikor látom, hogy késésben vagyok, erőteljes mozdulatokkal kapkodok a táskám és a kulcsom után. Gyorsan még megnézem a tükörben, hogy ki merjek-e menni ilyen kinézettel az utcára, de valami nem stimmel. A tükörben nem látom magam, csak egy nagy, erős fényt, ami közeledik felém. Ezután felébredek az álmomból, és csak még jobban össze vagyok zavarodva, hogy ki vagyok, és mi a valóság. 

zavaros reggel
Az álmaink sokszor megtréfálnak minket
Fotó: Shutterstock / Illusztráció

 

 

#ébredés#álom#Jó reggelt!

