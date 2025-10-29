Ilyen például az a piros műanyag doboz, amelyet a konyhaszekrényben őrzök. Eredetileg egy egyszerű jégkrémes doboz volt, olyasmi, amit máskor egy mozdulattal a szemétbe dobnék. Mégis megtartottam, mert története van.

Piros doboz, ami különleges értékkel bír

Fotó: Shutterstock / Illusztráció

Ezt a dobozt egy számomra nagyon kedves rokonomtól, a nagymamám testvérétől kaptam, utolsó találkozásunkkor. Amikor meglátogattam Uska nénit – aki azért lett Uska, mert gyerekként nem tudtam kimondani, hogy Zsuzska, és ez a név vele maradt egy életen át –, éppen cérnametéltet készített.

Uska néni konyhájában

Gyakorlott mozdulatokkal olyan vékonyra szeletelte a tésztát, hogy egy profi tésztagép sem tudta volna szebben elvágni. Ámulva figyeltem, ahogy a kés járt a kezében, és csak dicsérni tudtam. Végül ajándékba kaptam tőle egy jó adag tésztát – abba a piros dobozba csomagolva, amit azóta is őrzök. Nem azért, mert különösebb értéke volna, hanem mert Uska néni a látogatásom után nem sokkal hirtelen meghalt. Ez a doboz az egyetlen kézzelfogható emlékem róla.

Persze, az emlékeimben élénken élnek a történetek is – a nevetése, a finom ételei, a konyhájának illata. Valahányszor kinyitom a szekrényfiókot, és megpillantom a piros dobozt, mindez újra megelevenedik bennem.

A Piroska-bögre

A piros doboz mellett van néhány más kedves tárgyam is. Például az a Piroska és a farkas meséjét ábrázoló bögre, amelyet a nagymamámtól örököltem. Őt is Piroskának hívták, talán ezért szerette annyira ezt a bögrét. Úgy gondolta, hogy a bögre nálam lesz a legjobb helyen.

Csak ritkán használom, mert féltve őrzöm. Soha nem teszem bele a mosogatógépbe, nehogy lekopjanak róla a mesehősök. Inkább csak néha, különleges alkalmakkor veszem elő, amikor jólesik egy korty tea mellett felidézni mindazokat, akiket már csak az emlékeimben őrzök.

Amit a tárgyak őriznek

Mindannyiunk életében vannak ilyen apró relikviák: hétköznapi tárgyak, amelyekben mégis megmarad valami abból, akit szerettünk. Mert végül nem a tárgy számít, hanem az, amit magában hordoz: a pillanatot, a mosolyt és a szeretetet.