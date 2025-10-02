október 2., csütörtök

Petőfi nyomában

Sebestyén Hajnalka

Petőfi Sándor az a költő, akinek születése és halála kérdőjeles, ami a helyszínt és a dátumot illeti. Sokan sokféleképpen gondolják. Talán sosem fog kiderülni, mi is volt az igazság. Székely Gábor Attila Petőfi-gyűjtő e téren nem foglal állást, számára csak az a fontos, hogy a fennmaradt dokumentumokat, értékeket bemutassa. Megvette Szabadszálláson az egykori Petrovics telket, ahol a költő családja élt 23 éven át. Ez legalább tény. A ház már nem áll, de a helye még megvan. A telken megvalósítja a Petőfi Otthona gyűjteményt, mely újabb fontos helytörténeti különlegesség lesz az utókor számára. Most szombaton ebből már ízelítőt is ad az irodalombarátoknak.

Petőfi Sándor színes arcképe.
Petőfi Sándorról készített fotót Nánási Pál
Forrás: Nánási Pál Facebook-oldala

 

