Petőfi nyomában

Petőfi Sándor az a költő, akinek születése és halála kérdőjeles, ami a helyszínt és a dátumot illeti. Sokan sokféleképpen gondolják. Talán sosem fog kiderülni, mi is volt az igazság. Székely Gábor Attila Petőfi-gyűjtő e téren nem foglal állást, számára csak az a fontos, hogy a fennmaradt dokumentumokat, értékeket bemutassa. Megvette Szabadszálláson az egykori Petrovics telket, ahol a költő családja élt 23 éven át. Ez legalább tény. A ház már nem áll, de a helye még megvan. A telken megvalósítja a Petőfi Otthona gyűjteményt, mely újabb fontos helytörténeti különlegesség lesz az utókor számára. Most szombaton ebből már ízelítőt is ad az irodalombarátoknak.

Petőfi Sándorról készített fotót Nánási Pál

Forrás: Nánási Pál Facebook-oldala