A várva várt tizenegyek

Tapodi Kálmán

A nemzeti tizenegy kerethirdetésénél alighanem jobban várják a diákok az őszi szünetet, ami különösen hosszú lesz, hiszen az tizenegy napig tart. Az idei tanévben az őszi szünet október 23-án kezdődik, amely egyben nemzeti ünnep is, és november 2-ig tart. Visszatérve a világbajnoki részvételben reménykedő fociválogatotthoz, tegnap Marco Rossi szövetségi kapitány kijelölte az Örményország és Portugália elleni selejtezőkre készülő magyar keretet. A névsor nem sokat változott az előző két meccs óta, de a hírös városi drukkerek aligha bánnák, ha összeállna a Tóth Barna, Lukács Dániel csatársor, akik nemrég még a Kecskemétet erősítették. 

Marco Rossi szövetségi kapitány
Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Címkék#őszi szünet#Marco Rossi#Jó reggelt!

