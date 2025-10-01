A várva várt tizenegyek

A nemzeti tizenegy kerethirdetésénél alighanem jobban várják a diákok az őszi szünetet, ami különösen hosszú lesz, hiszen az tizenegy napig tart. Az idei tanévben az őszi szünet október 23-án kezdődik, amely egyben nemzeti ünnep is, és november 2-ig tart. Visszatérve a világbajnoki részvételben reménykedő fociválogatotthoz, tegnap Marco Rossi szövetségi kapitány kijelölte az Örményország és Portugália elleni selejtezőkre készülő magyar keretet. A névsor nem sokat változott az előző két meccs óta, de a hírös városi drukkerek aligha bánnák, ha összeállna a Tóth Barna, Lukács Dániel csatársor, akik nemrég még a Kecskemétet erősítették.

Marco Rossi szövetségi kapitány

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI