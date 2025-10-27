Ez a kiszámíthatatlan őszi időjárás idén sok furcsaságot hozott a kertünkbe. Egyszer csak kikeltek a tavaszi krókuszok. Egyetlen éjszaka alatt lehullott a diófa leveleinek 80 százaléka. Kinyílt az a krizantém, ami már szinte a kukában landolt. Ugyanakkor ami állandó, az a sokszínű levélözön, a sárgától a narancssárgán és zöldön át a bordóig. Gyönyörűek, amikor a nap rájuk süt. Ennek még a macskák és a kutyák is örülnek, hiszen gyakran a fák és az épületek között átszűrődő napos csíkban pihengélnek. Tetszik, hogy a kertünk egy kicsit úgy viselkedik mint egy időutazó kertész: egyszerre hozza a tavaszt, az őszt és egy kis meglepetést is minden napra.

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció