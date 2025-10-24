A költő megrázó szavai visszarepítettek 1956-ba

Minden emlék, legyen az jó vagy rossz, hatással van a személyiségünkre és arra, hogy hogyan látjuk a világot. A legnagyobb hatással rám azok vannak, akikre felnézek. Ilyenek a szüleim és más családtagok vagy barátok, akik valamit elértek az életben. Sokan felnéznek olyan emberekre is, akiket nem ismernek, de én az ilyen személyeknél mindig óvatosabb vagyok, mert nehéz eldönteni, hogy tényleg olyan-e, mint amilyennek mutatja magát.

Kovács István József Pilinszky-díjas költő, a magyar kultúra lovagja idézte fel a tiszakécskei sortüzet az október 23-ai megemlékezésen

Fotó: Bús Csaba

Október 23.

Az 1956. október 23-ai forradalom és szabadságharccal kapcsolatban még ma is vannak olyanok, akiknek konkrét emlékeik vannak a tragédiákkal kapcsolatban. Az régi idők elmesélésével pedig lehetővé teszik, hogy a fiatalok is vissza tudjanak nézni, és büszkék tudjanak lenni a múltjukra.

A kecskeméti megemlékezésen Kovács István József Pilinszky-díjas költő, a magyar kultúra lovagja mondta el, hogy a forradalom alatt a tiszakécskei sortüzet saját szemével látta. Története rám is óriási hatással volt, és a korábbiakhoz képest az ő emléke által kerültem a legközelebb az '56-os eseményekhez.

Így kiegészíteném azoknak a listáját, akik nagy hatással vannak rám, az olyan emberekkel, mint a költő úr, mert szerintem zseniális, amikor valaki egy ilyen csodálatos előadással eléri, hogy valaki visszarepüljön a múltba.