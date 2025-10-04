Nyuszi a tányéron

Épp ez a szerethető külső lehet az oka annak, hogy hazánkban viszonylag kevesen fogyasztanak nyúlhúst. Pedig ha félretesszük az érzelmeinket, be kell látni: a nyúlhús az egyik legegészségesebb húsféle, amit az asztalra tehetünk. Allergénmentes, zsírszegény, könnyen emészthető, tele van fontos vitaminokkal és ásványi anyagokkal. Hófehér, puha húsát valószínűleg a gyerekek is szívesen elfogadnák – ha tudnák, milyen finom lehet egy jól elkészített nyúlragu vagy egy zamatos nyúlsült.

Nyúlhús fogyasztás népszerűsítésével indul el az Európai Nyúlhús Napok

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Régen ez még természetes volt. Nagyszüleink idejében szinte minden falusi portán ott voltak a nyulak. Nemcsak kedvencként, hanem élelemként is. Emlékszem, gyerekként az egyik legkedvesebb házimunkám az volt, amikor etethettem a nagypapám nyulait. Óvatosan nyúltam be a ketrecbe, figyelve, nehogy megijedjenek. Nagypapám nagy szeretettel nevelgette a tapsifüleseket, de amikor eljött az idő... hát, levágni neki sem volt szíve, így inkább eladta őket. Talán ezért sem került soha nyúl az asztalunkra.

De most, úgy érzem, elérkezett az ideje.

Nyúlhús a tányéron

Október első hétvégéjén ugyanis megrendezik az Európai Nyúlhús Napokat, melynek célja, hogy újra felfedezzük ezt a méltatlanul elfeledett, mégis rendkívül sokoldalú alapanyagot. Azok, akik ellátogatnak a programhoz csatlakozó éttermekbe, ínycsiklandó fogásokkal találkozhatnak: kreatív nyúlból készült levesek, raguk, sültek és egyéb meglepetések várják a kíváncsi ínyenceket.

Az Európai Nyúlhús Napok kiváló alkalmat kínálnak arra, hogy ledöntsük a nyúlhússal kapcsolatos előítéleteinket. A szervezők abban bíznak, hogy miután megkóstoltuk az éttermek kínálta finomságokat, új szemmel nézzünk a nyúlhúsra.