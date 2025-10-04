október 4., szombat

Ferenc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél

Mintha a műanyag virág is kezdene sárgulni

Mester-Horváth Nikolett

Azt hittem, egy fikusz nem kér sokat. Egy kis víz, némi napfény, szeretet. Ebből legalább az egyiket tudtam teljesíteni. Eleinte minden reggel megsimogattam a leveleit, biztattam, hogy maradjon ilyen életteli, de aztán jött egy hétvégi kirándulás, egy elfelejtett locsolás, és a növényem úgy nézett ki, mint aki épp bedobta a törölközőt. Azóta három másik növényt is „gondoztam”. Egy kaktusz is feladta nálam. Egy kaktusz! Ki hallott már ilyet? Kezdem azt hinni, hogy nem növénybarát vagyok, csak csendes gyilkos. Most vettem egy művirágot. Túlélte az első hetet. A remény él. Csak az zavar, hogy mintha ő is kezdene sárgulni.

növények gondozása
Mintha a műanyag virág is kezdene sárgulni
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

 

 

Címkék#sárgul#növény#Jó reggelt!

További jegyzetek a szerzőtől

Kapcsolódó tartalmak

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu