Mintha a műanyag virág is kezdene sárgulni

Azt hittem, egy fikusz nem kér sokat. Egy kis víz, némi napfény, szeretet. Ebből legalább az egyiket tudtam teljesíteni. Eleinte minden reggel megsimogattam a leveleit, biztattam, hogy maradjon ilyen életteli, de aztán jött egy hétvégi kirándulás, egy elfelejtett locsolás, és a növényem úgy nézett ki, mint aki épp bedobta a törölközőt. Azóta három másik növényt is „gondoztam”. Egy kaktusz is feladta nálam. Egy kaktusz! Ki hallott már ilyet? Kezdem azt hinni, hogy nem növénybarát vagyok, csak csendes gyilkos. Most vettem egy művirágot. Túlélte az első hetet. A remény él. Csak az zavar, hogy mintha ő is kezdene sárgulni.

