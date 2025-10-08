október 8., szerda

Már csak a halálhírek nem osztják meg a társadalmat?

Egyszer olvastam egy mondatot, ami nagyon megmaradt bennem: a közösségi médiát az irigység táplálja. Ez mennyire igaz. Elég megnyitni egy ártalmatlannak tűnő bejegyzést, és biztosan árandnak alatta a negatív kommentek.

Vizi Zalán

Én leginkább sportvonalon mozgok, ahol megfigyeltem, brutális, már-már ijesztő, hogy mennyire rosszindulatúak az emberek. Ha megnézek egy örömtelinek tűnő sporthírt, mondjuk a legjobb magyar focista, Szoboszlai Dominik kapcsán, a keserűség, az irigység és az ezekhez kapcsolódó negatív kommentek csak úgy belepnek.

Ha valaki gyorsan hajt, legalább bírságot kap, de a kommentmezőkben száguldozó vélemények következmények nélkül tarolnak le bárkit. Néha elgondolkodom, mi táplálhatja ezt az állandó elégedetlenséget. Mivel sok az álprofil, az anonimitás biztosan sokat számít, de talán a szándékos indulatkeltés is szerepet játszik ezeknél a kommenteknél. Ezért kell ezeket helyén kezelni, csak ez sokszor nehéz.

Áradnak a negatív kommentek, a gyáváktól

Az viszont meggyőződésem, hogy azok, akik az online térben fanyalognak, a való életben gyávák. Szinte biztos vagyok abban, hogy aki Szoboszlai Dominiket szidja a Facebookon, az elsők között lenne a szelfikérők között, ha a sztárfocista megjelenne a munkahelyén.  

Tapasztalatom szerint sajnos csak egy dolog van, ami még a közösségi média világában sem vált ki indulatokat: a halálhír. Ott talán még az előbb gyáváknak nevezett kommentelők sem képesek ítélkezni, valami csúnyát üzenni. A halálhír alatt nincs vita, cinizmus, kioktatás.

De kérdezem én, tényleg odáig jutottunk, hogy már csak a halálhírek nem váltanak ki indulatokat és nem osztják meg a társadalmunkat, minden más viszont igen?

