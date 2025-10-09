október 9., csütörtök

Az a bizonyos hozzávaló

Digner Brigitta

A nagybevásárlások alkalmával általában mindent sikerül beszerezni, ami a listán szerepel, de megesik, hogy mégis elmarad valami. Nagyrészt azért, mert elfelejtettük felírni, és már csak otthon jut eszünkbe, hogy az is kellett volna. Főzésnél pedig folytatódik a dilemma, amikor azon agyalok, hogy mi legyen ma vacsira. A hűtőben lévő alapanyagokból nehéz bármit is összehozni, mert az a bizonyos hozzávaló hiányzik. Én pedig bevallom, lusta vagyok elmenni a boltba azért az egy dologért, így kreatívnak kell lenni, és abból kell főzni, ami van. De az is előfordul, hogy ilyenkor jön a klasszikus „Rendeljünk egy pizzát!” mondat. Probléma megoldva.

Az a bizonyos hozzávaló, ami mindig hiányzik
A hűtőt nézegetve a sokféle alapanyagból semmit nem lehet összehozni, mert az a bizonyos hozzávaló hiányzik
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

