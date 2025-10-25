október 25., szombat

Búcsú az ikonikus tévécsatornától

Sebestyén Hajnalka

Egy korszak lezárul hivatalosan is. Lehúzza a rolót a Music Television, azaz MTV. A mai fiataloknak ez a zenecsatorna már semmi nem jelent, hiszen éjjel nappal pörgethetik a mobilt, bármilyen klipet nézhetnek. Igaz, lassan már azok se készülnek. De az én korosztályomnak a kilencvenes években az MTV zenecsatorna kitárta a világ kapuját. A magyaroknak korábban a Zenebutik volt heti egy-két klippel. Az MTV-vel pedig már éjjel-nappal nézhettük a videóklippeket, még kicsit angolul is tanulhattunk hallgatva az ikonikus műsorvezetőket. Még most is a fülemben cseng, Hi, it’s Steve Blame, de ugyanúgy imádtam Ray Cokes, és persze Pip Dann bejelentkezéseit is.

lehúzza a rolót a Music Television, azaz MTV
Megszűnik a Music Television, azaz MTV
Fotó: Unsplash / Illusztráció

