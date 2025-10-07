Tudta, hogy a mesterséges intelligencia már a reggelt és a sokak számára oly nehéz ébredést is könnyebbé teheti? Egyre népszerűbbek azok a telefonos alkalmazások és okoseszközök, amelyek nem egyszerűen időpontra keltenek, hanem az alvási ciklushoz igazodva. Az algoritmusok a mozgást, légzést és pulzust figyelve felismerik, mikor van az illető épp felszínes alvásban, és egy előre beállított időintervallumban a lehető legjobb pillanatban ébresztenek. Ha például valaki legkésőbb hét órakor szeretne felkelni, de az alkalmazás felismeri, hogy 6:46-kor a személy felszínes alvásban van, akkor úgy dönt, hogy megszólítja az ébresztőt. Így a csengő nem a mély álomból ránt ki, és ez könnyebbé teszi az ébredést.

A mesterséges intelligencia segít az ébredésben

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció