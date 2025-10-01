A rózsaszín hónap nem csak a nők ügye

A sztárvilágban is számos ismert nő állt ki nyíltan a nyilvánosság elé, vállalva saját történetét. Kylie Minogue énekesnő, Christina Applegate színésznő vagy éppen a Szex és New York Mirandájaként ismert Cynthia Nixon mind megküzdöttek a betegséggel. Példájuk azt mutatja: a mellrák nem szégyen, nem tabu, hanem olyan küzdelem, amelyben az időben felfedezett jelek életet menthetnek.

A mellrák megelőzésének fontosságára hívják fel a figyelmet a sztárok is

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A mellrák elleni küzdelemből a férfiak is kiveszik a részüket

A figyelemfelhívás világszerte különböző formát ölt. Az Egyesült Államokban például minden októberben az NFL, a profi amerikaifutball-liga játékosai rózsaszín kiegészítőket és limitált mezeket viselnek, hogy üzenjenek: a férfiaknak is szerepük van a megelőzésben, a támogatásban.

A korai felismerés életmentő

De nem kell híresnek vagy sportolónak lenni ahhoz, hogy tegyünk valamit. Az önvizsgálat, az évenkénti szűrés és az orvosi vizsgálatok rendszeres elvégzése a leghatékonyabb fegyver a mellrák ellen. Magyarországon évente több ezer új esetet diagnosztizálnak, és túl sok nő későn kerül orvoshoz – pedig a korai felismerés esélyt ad a teljes gyógyulásra.

A rózsaszín szalag nem divatkellék, hanem emlékeztető: vigyázzunk magunkra, figyeljünk egymásra, és ne halogassuk a szűrést. Mert ha az univerzum jeleket küld, jobb, ha időben hallgatunk a figyelmeztetésre.